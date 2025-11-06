La probabile formazione del Mainz: Henriksen punta sul... campionato. A riposo Widmer?
Appuntamento europeo per la “nuova” Fiorentina targata Daniele Galloppa. I Viola, dopo l'esonero da parte del club di Pioli, sono volati in Germania alla volta di Magonza, per affrontare un avversario che non se la sta vivendo bene in Bundesliga. Ma vediamo quali dovrebbero essere le scelte del tecnico dei padroni di casa. Probabile turnover per il fanalino di coda del campionato teutonico.
Le possibili scelte di Henriksen
Il 3-4-2-1 accompagna di solito la squadra di Bo Henriksen. In porta Zentner dietro ad una linea di difesa a tre composta da Maloney, Hance-Olsen e Kohr. In ballottaggio Potulski. Sulle corsie laterali largo a Mwene e Kawasaki, con Widmer - l'ex Udinese - che potrebbe disporre di un turno di riposo.
In mezzo al campo chance per l'ex Genoa Amiri Sano, mentre dietro all'unica punta dovrebbero agire Hollebarch e Nebel. Davanti il sudcoreano Lee Jae-Sung come principale riferimento offensivo.
La PROBABILE formazione del Mainz
MAINZ (3-4-2-1): Zentner; Maloney, Hance-Olsen, Kohr; Mwene, Amiri, Sano, Widmer; Hollebarch, Nebel; Lee Jae-Sung. All.: Henriksen.