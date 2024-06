Sulla prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: "La Fiorentina rilancia per Zaniolo". A pagina 19: "Fiorentina si decide per Zaniolo" e sommario: “Pressing dell'Atalanta ma i viola possono accontentare il Galatasaray: prestito con obbligo di riscatto”. Di spalla: "Kean, progetto centravanti. Palladino ci crede". In taglio basso: "In Premier League vogliono Kayode".