Juventus, caso plusvalenze: 200 le istanze di parte civile. Udienza slittata al 27 gennaio

A tre anni dall’avvio a Torino dell’inchiesta Prisma, potrebbe iniziare il processo per l’ex presidente Andrea Agnelli, l’ex vice Pavel Nedved, Maurizio Arrivabene e altri indagati tra i vertici del club bianconero. Sono circa 200 le istanze di parte civile presentate al gup di Roma nell’ambito del procedimento che vede coinvolti gli ex vertici della Juventus per l’indagine relativa alle plusvalenze e alla manovra stipendi. A riportare quest'oggi la notizia è Ansa.it.

Iniziano le istanze: oltre 200 le persone coinvolte

Le istanze, che verranno ora vagliate dal giudice Anna Maria Gavoni, sono state avanzate, tra gli altri, da Consob, azionisti, fondi di investimento e associazioni dei consumatori. Gli indagati sono una decina, oltre all’ex presidente e agli ex dirigenti già citati, c’è anche il nome di Fabio Paratici. Le accuse, a seconda delle posizioni, sono di aggiotaggio, ostacolo alla vigilanza e false fatturazioni. L’udienza è stata aggiornata al prossimo 27 gennaio.