Ex difensore e team manager della Fiorentina, Roberto Ripa ha commentato a Lady Radio alcuni temi caldi dell'attualità di casa viola, dal campionato alla Conference League.

‘Serve tempo ai calciatori arrivati a gennaio, solo Marì era titolare’

“La squadra può rimettersi in careggiata e fare bene in campionato e Conference League, non come le 8 vittorie di fila, ma dare un senso a questa stagione di ricostruzione. Prima in estate, poi a gennaio, con tantissime cessioni e tanti nuovi arrivi, una rivoluzione che richiedeva e richiede del tempo. Dei calciatori arrivati nel mercato di riparazione solo Marì era titolare, qualcuno aveva giocato molto poco. La squadra si è espressa bene con i tre centrocampisti contro il Lecce, poi tutto dipende dall’interpretazione della gara. Penso sia il modo di giocare maggiormente adatto alla Fiorentina”.

‘Contro il Panathinaikos ci saranno alcune assenze importanti, sorprendente il recupero di Gudmundsson’

“Fagioli è un calciatore di livello che sta cercando di rimettersi in carreggiata ed è arrivato con aspettative, non è al massimo dal punto di vista fisico. Adli è l’altro che può portare idee. In questo periodo sono venute a mancare proprio le idee alla Fiorentina. In Europa serve rispetto per tutti, la Fiorentina oltretutto ha tanto da perdere nelle prossime gare da giocare. Col Panathinaikos ci saranno anche assenze importanti per infortunio e lista, da capire anche come starà Kean. Sorprendente il recupero di Gudmundsson, una piacevole sorpresa, conosciamo la sua forza ed il fatto di volerci essere è sinonimo di un calciatore che ci tiene”.