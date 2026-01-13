Succede di tutto all'Olimpico, anche il gol di un 16enne: il Torino la vince al 90' ed elimina la Roma dalla Coppa Italia
Partita pazzesca e rocambolesca all'Olimpico dove il Torino ha vinto clamorosamente per 3-2 superando ed eliminando la Roma dalla Coppa Italia. Granata avanti per la prima volta nel primo tempo, con un bel tiro di Che Adams da fuori area. A Inizio ripresa il pareggio immediato della Roma con il neo entrato Hermoso, autore di una giocata personale conclusa con un diagonale mancino in porta.
Torino ancora avanti poco dopo con la deviazione sotto misura ancora di Adams ma parte finale del match al cardiopalma: Gasperini si gioca la carta della disperazione con Antonio Arena, 16 anni ed è proprio il classe 2009 a pareggiarla di testa all'81'. Dopo un altro paio di chance per l'azzurro Under 17, il Torino trova la forza di vincerla proprio al 90: Ilkhan sfrutta una corta respinta di Svilar su un calcio d'angolo e insacca sotto porta il 2-3. La squadra di Baroni va così ai quarti di Coppa Italia, dove troverà l'Inter.