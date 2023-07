Da Prato a Livorno: nuova avventura toscana per un giovanissimo terzino destro viola, che raggiunge Nardi

Nuova avventura per un giovanissimo terzino destro di proprietà della Fiorentina. Dopo una buona stagione al Prato, riuscendo a raccogliere 30 presenze tra Serie D e Coppa, adesso è tempo di un'altra esperienza in quarta serie.

Il classe 2004 Tommaso Nizzoli ha scelto il Livorno per il proseguo della sua carriera. Aveva richieste anche dalla Serie C, ma ha voluto gli amaranto per tentare una promozione in Lega Pro, dopo il sesto posto della scorsa stagione.

Nizzoli raggiunge Niccolò Nardi, anche lui in prestito al Livorno dopo l'annata trascorsa in Primavera con Aquilani.