C'è ancora qualcuno che crede in Comuzzo: interesse di lusso da una big del nostro campionato

Non è la prima volta che l'Inter viene a bussare a casa della Fiorentina a caccia di difensori: a gennaio sembrava forte l'interesse per Dodo, salvo poi concludersi in un nulla di fatto. Come si legge su TuttoMercatoWeb, infatti, ci sarebbe stato un altro contatto fra le parti, ma non per il laterale brasiliano.

Occhi sulla difesa

Tra i nomi sulla lista della spesa dei nerazzurri c'è anche quello di Pietro Comuzzo: in virtù di un valore di mercato abbassato e di una centralità mai arrivata nel progetto viola, Marotta starebbe spingendo per il centrale viola, forte del fatto che i 40 milioni chiesti lo scorso anno non saranno una richiesta verosimile, al termine di questa stagione. Resta da capire la volontà del ragazzo e la fattibilità dell'operazione.