In consiglio Comunale il capogruppo di Sinistra Progetto Comune Dmitrij Palagi ha parlato in merito nell'ambito dell'intervento ‘Fiorentina, Franchi e Padovani. È anche un tema di bilancio’.

‘Percepiamo leggerezza da parte dell’amministrazione, perchè…'

“La proprietà Commisso dice di voler fare ‘fast fast fast’ e non credo che l'atteggiamento come amministrazione sia quello più funzionale a trattare in maniera efficace per gli interessi del bilancio pubblico. Percepiamo tanta leggerezza da parte dell'amministrazione. Tengo distinta la passione sportiva dagli interessi per uno stadio di proprietà pubblica. Avevamo perplessità sullo stadio a Campi Bisenzio a suo tempo e abbiamo avuto ragione”.

‘Pessimo atteggiamento da parte del pubblico’

“Vorremmo sapere quanto è stato pagato per le barriere al Franchi. A che punto siamo con la copertura provvisoria? Ci sono novità? Da anni proviamo a chiedere quanti soldi ha speso Fiorentina per manutenzione ordinaria e straordinaria. Il fatto che la soluzione sia ‘oddio speriamo che la Fiorentina ci metta i soldi e ci risolva i problemi’ è un pessimo atteggiamento da parte del pubblico. Se ci fosse chiarezza, riusciremmo a dibattere”.