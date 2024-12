Infortunio in allenamento per il leader della difesa di Conte. Il Napoli perde un pilastro per la sfida con la Fiorentina

Infortunio pesante in casa Napoli. Si ferma Alessandro Buongiorno per un problema fisico accusato oggi in allenamento. Lo ha annunciato il club partenopeo con una nota ufficiale: "Alessandro Buongiorno si è infortunato oggi in allenamento. Il difensore azzurro, in seguito a una caduta, si è procurato, come hanno evidenziato gli esami sostenuti presso il Pineta Grande Hospital, una frattura ai processi trasversi di due vertebre lombari. Buongiorno da domani inizierà la riabilitazione".

Il Napoli non ha comunicato i tempi di recupero e si tratta di un infortunio fastidioso. Buongiorno salterà le ultime gare del 2024 e tornerà a inizio 2025, la sfida con la Fiorentina è in programma al Franchi il prossimo 4 gennaio. È molto probabile che il classe '99 italiano, leader della difesa di Antonio Conte, non sia disponibile: si capirà più avanti la data esatta del rientro, ma le probabilità sono estremamente alte. E ricordiamo che anche Kvarastkhelia attualmente è out…