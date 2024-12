Durante il proprio intervento a Toscana TV, l’ex attaccante della Fiorentina Francesco Flachi ha avuto modo di spaziare su vari argomenti dopo la sconfitta della squadra viola a Bologna.

“La Fiorentina ha bisogno che uno tra Colpani, Gudmundsson Beltran e Kean, i calciatori di maggiore qualità, trovi la giocata il prima possibile, perché col passare dei minuti poi si perdono lucidità e quantità. Già col Cagliari era successo; il calciatore che dava equilibrio era Bove, che permetteva anche ad Adli di portarsi più in avanti, avere maggiore libertà garantendogli copertura. Diventa dura giocare nel modo in cui ha fatto la Fiorentina a Bologna; non si può chiedere un certo tipo di lavoro difensivo a Colpani e Beltran, la squadra va inevitabilmente in sofferenza e perde brillantezza in avanti”.

‘In mezzo Adli e Cataldi troppo spesso costretti a dover rincorrere’

“Gosens si adatta al ruolo di terzino e finora l’ha fatto bene, ma ricordiamoci che ha sempre giocato a 5. In avanti non ha più lo spazio che poteva prendersi quando c’era Bove, in difesa fa fatica se non viene aiutato. È possibile che si rivedano Parisi e Gosens su quella fascia, con il tedesco più avanti. Cataldi ed Adli in due erano sempre a rincorrere e dovevano spesso aiutare anche sugli esterni avversari, svolgendo un lavoro molto dispendioso che porta a perdere lucidità. La Fiorentina ha subito tante ripartenze ed è stata costretta a rincorrere. Richardson? Non giocare non aiuta a trovare misure e ritmo partita, la Fiorentina per tante partite non ha mai cambiato uomini e subentrare sempre non è semplice. Richardson non penso possa giocare a due nel mezzo”.

‘Kean deve capire la sua importanza per la squadra, anche se non segna’

“La squadra ha provato a rimanere in partita, ma è mancato il guizzo. Bisogna comunque essere realisti, l’annata è lunga e la Fiorentina è davanti a Milan, Juventus e Roma, squadre che in griglia di partenza partivano avvantaggiate. Il primo tempo di Gudmundsson comunque fa ben sperare ed ha dato segnali positivi, De Gea ha tenuto in piedi la squadra dando sicurezza… può portare tanti punti a fine anno. Vedrei bene un passaggio alla difesa a tre con Ranieri Pongracic e Comuzzo, appena il croato sarà recuperato. Kean deve capire quanto è importante per questa squadra, non conta solo il gol ma far giocare bene anche i compagni…può fare la differenza, deve rimanere tranquillo e riuscire ad essere determinante. Gli avversari iniziano a conoscerlo, adesso viene sempre raddoppiato”.