Il giornalista e direttore di Italia7 Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Sportiva venendo interrogato sull’acceso post gara di Bologna-Fiorentina. Ecco le sue dichiarazioni.

‘Italiano non ha lasciato la Fiorentina col sorriso, ma tirarsi gli stracci così…’

“Mi ha dato noia quanto accaduto nel post partita di Bologna-Fiorentina. Amo il calcio e faccio fatica a commentare quando si tira in ballo l’uomo; le parole dette da Pradè sono state molto pesanti e eccessive nei confronti di Italiano. Non vorrei neanche entrarci, esulano dalla gara ed evidentemente il divorzio avvenuto non è stato coi sorrisi, come ci hanno voluto far credere. Italiano ha comunicato alla Fiorentina lo scorso 16 marzo che non sarebbe rimasto in viola, se ne sarebbe andato anche a metà campionato, per situazioni con la tifoseria, per episodi che non lo facevano più stare a Firenze col sorriso. Sono cose che quando hai lavorato insieme per tre anni, se ti tiri gli stracci come avvenuto, fanno male, a tutti, al calcio e agli interpreti”.

‘Perchè Italiano non avrebbe dovuto esultare? Ipocrita chi non lo fa’

“Italiano forse ha esultato in maniera eccessiva? Forse, ma esulta sempre così ed ha vinto una partita importante. Non doveva esultare contro la Fiorentina come i calciatori che quando segnano all’ex squadra non esultano? Non lo so, a me è sempre sembrato un atteggiamento ipocrita. Quando ti lascia con una società, va in un’altra e sei pagato…perchè non devi esultare per la società e i tifosi che ti stanno applaudendo? Nel calcio di oggi non è più come una volta. Il dramma della morte di Palladino avrebbe dovuto forse ispirare tutti ad una maggiore prudenza nei comportamenti e nelle dichiarazioni. Un brutto epilogo di una partita che era stata bella e ben giocata soprattutto nel primo tempo. Spero che si alzino le cornette e qualche telefonata rimetta a posto le cose, è stato spiacevole per chi ha assistito al tutto”.