L'ex portiere Gianluca Pagliuca ha commentato a Radio Nettuno Bologna Uno quanto successo al Dall'Ara nella sfida tra Bologna e Fiorentina. Queste le sue parole: “Va dato il merito al Bologna di aver vinto contro una Fiorentina forte, che credo arriverà tra le prime del campionato. Il primo tempo è stato equilibrato, poi nella ripresa non c'è stata partita”.

E ancora: “L'esultanza di Italiano? Lui esulta sempre in quel modo, mi dispiace Pradé si sia risentito, ma non c'è stato nulla di offensivo nei confronti della Fiorentina. Forse il ds viola era arrabbiato per la sconfitta”.