Vanoli: "Gosens si è rifermato. Fazzini e Fagioli fuori in Conference, ma contro il Verona..."

Come stanno i giocatori della Fiorentina quando siamo alla vigilia della partita di Conference League contro la Dinamo Kiev? A rispondere a questa domanda ci ha pensato il tecnico viola, Paolo Vanoli.

Gosens stop

“Purtroppo Gosens si è rifermato - ha detto - e non ce l'avremo a disposizione per un piccolo fastidio che valuteremo giorno dopo giorno”.

Fazzini e Fagioli

Quanto agli altri: “Fazzini ha un problema alla caviglia e spero di riaverlo col Verona. Fagioli, scongiurata microfrattura, anche lui non ci sarà in Conference ma speriamo anche lui di riaverlo in campionato. Sia per Fazzini che per Fagioli ci sono alte possibilità di recupero”.