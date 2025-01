Fioretti: "La Fiorentina avrebbe la forza per trattenere Comuzzo. Conte l'allenatore ideale per lui"

Questo pomeriggio Vittorio Fioretti, dirigente del Pordenone, ha espresso il suo parere sull’eventuale passaggio di Pietro Comuzzo dalla Fiorentina al Napoli. Questo un estratto delle sue considerazioni a Radio Sportiva:

“Comuzzo è un grande giocatore, diventerà uno dei difensori piu forti che abbiamo in Italia. Forse in questo momento è ancora al 60/70%, deve ancora migliorare tanto, però se va sotto la guida di Conte diventerà un grandissimo difensore. E’ un ragazzo di una umiltà e di una serietà unica. Giorno dopo giorno ha dimostrato di minorare, e ve lo dico io che l’ho visionato per tanto tempo qui al Pordenone. E’ un ragazzo molto attento e scrupoloso, che cerca sempre di migliorare dai propri errori. Sono convinto che tra qualche anno ne parleremo molto bene”.

“Con Conte potrebbe diventare un giocatore di livello"

Ha poi aggiunto: “Qualche tempo fa dissi che era come Vierchowod, ha le stesse caratteristiche: è aggressivo e abile di testa, potrebbe fare anche qualche gol. E’ sempre molto attento sull’avversario, con precisione e dinamismo. Nell’ultimo periodo ha fatto qualche errore, come tutta la Fiorentina, ma sono cose che ci stanno quando la squadra è in crisi, soprattutto se sei un giovane difensore. E’ in una fase di crescita, dobbiamo avere molta attenzione prima di dare certe valutazioni. Per me questo è l’inizio di una grande carriera. Diciamo che ancora è al 50/60%, e che quindi deve dare ancora molto di piu, ma ha bisogno della giusta fiducia. Secondo me con un allenatore come Conte può diventare un giocatore di alto livello”.

“Non so se sia un'offerta irrinunciabile per la Fiorentina ma..”

“La Fiorentina ha una dirigenza molto forte, e so che hanno la forza di fare come vogliono: se vogliono hanno la possibilità anche di trattenerlo. A queste cifre qualcuno può pensare di venderlo, ci sono un sacco di variabili che potrebbero subentrare in futuro. Per me è giusto che vada al Napoli perchè li troverebbe l’allenatore giusto per lui. Conte è il piu bravo che abbiamo in Italia, sopratutto dal punto di vista dell’atteggiamento".