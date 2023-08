La Gazzetta dello Sport: Triplo colpo per i viola

A pagina 20 de La Gazzetta dello Sport, presente un articolo sul mercato della Fiorentina dal titolo: "Rivoluzione Viola". E ancora: "Ecco il portiere è Christensen e Nzola e Beltran sono in arrivo". Sottotitolo: "Triplo colpo per i viola Il nazionale danese atteso a breve a Firenze, in settimana si chiude per le due punte".

Articolo che inizia così: "La trattativa Amrabat-Manchester United è sempre in stand by e non entrano nella casse quella trentina di milioni desiderati? Castrovilli rifiutato dal Bournemouth torna alla base e si sono persi 14 milioni? Fa niente. La Fiorentina rompe gli indugi, dà un‘accelerata al mercato e ed è vicinissima a piazzare tre colpi pesanti: Christensen, Nzola e Beltran".