Il passo della Fiorentina verso Beltran, la visita di Burdisso a giugno e la connessione con Cabral

Un contratto allettante fino al giugno 2028, questo è un passo che la Fiorentina ha già fatto verso Lucas Beltran. Nel frattempo i dirigenti del River Plate stanno cercando ancora di tenere la loro linea iniziale. Ovvero: il capocannoniere della squadra partirà solo a fronte del pagamento della clausola rescissoria, che ammonta a 25 milioni di euro.

Intanto in Argentina si parla anche della ‘visita’ fatta dal DT viola, Nicolás Burdisso, il 22 giugno scorso, quando il River giocava contro l'Instituto. Una gara quella, vista dal vivo dal dirigente gigliato, in cui Belltrán ha segnato un gol e fornito un assist. Burdisso considera lo stesso Beltran come il prototipo ideale di centravanti per la squadra. Né il serbo Luka Jovic né il brasiliano Arthur Cabral sono riusciti a soddisfare le aspettative fino in fondo.

E con molte probabilità l'ingaggio di Beltrán sarà legato (anche) alla partenza dello stesso Cabral.