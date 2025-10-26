Straordinari per Nicolussi Caviglia e Fagioli mentre Pioli è totalmente dedito al Pablo Marì-smo

Ci saranno ancora loro due in mezzo al campo: Nicolussi Caviglia e Fagioli, come ai tempi delle giovanili bianconere. La Fiorentina non può prescindere dalla loro qualità, abbinata in modo da non renderli più alternativi ma complementari. Pochi dubbi su questo nonostante il loro impiego da titolari anche a Vienna ma ad entrambi è stata risparmiata la parte finale del match.

Chi invece ha convinto definitivamente Pioli è Pablo Marì che era uscito dai radar a inizio stagione, salvo scavalcare nuovamente Comuzzo. E' un po' il deja vu di quanto visto la scorsa stagione, quando Palladino chiese proprio lo spagnolo nel mercato di gennaio.