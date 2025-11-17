Corriere dello Sport-Stadio: La casa stregata
Il Corriere dello Sport-Stadio in edicola oggi si sofferma sul tema Franchi, ma senza approfondire la tanto discussa questione dei lavori. Il quotidiano infatti analizza il rendimento della squadra viola in casa.
Rendimento in picchiata
“La casa stregata” scrive infatti il quotidiano nel titolo principale della pagina dedicata alla Fiorentina. Il Corriere continua poi scrivendo nel sottotitolo: “Il Franchi è fragile. Un punto in cinque gare e nessun sold out”.
Lavori in corso al viola Park
Il quotidiano si sofferma anche sulle notizie che arrivano dal Viola Park: “Kean migliora, domani si ricomincia”. Infine, in taglio basso, un approfondimento sul centrocampista viola Simon Sohm: “Sohm è pronto per Vanoli e brilla con la Svizzera”.
