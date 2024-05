Setti: "Ngonge aveva una valutazione troppo alta per non cederlo. Il Verona vive di plusvalenze"

Nel mercato invernale, la Fiorentina ha cercato l'acquisto di Cyril Ngonge, poi andato al Napoli per una cifra intorno ai 20 milioni di euro. A tal proposito, il presidente dell'Hellas Verona Maurizio Setti è tornato sulla cessione in conferenza stampa: “Rivoluzione a gennaio necessaria, altrimenti non ci saremmo salvati. Tanti volevano andare via, l'unico era Ngonge che però aveva una valutazione troppo alta per non cederlo”.

“Viviamo di plusvalenze”

E aggiunge: “Il Verona vive di plusvalenze. Non le ho fatte d'estate, prima o poi avrei dovuto farle. Del grande cambiamento ne abbiamo parlato e preso decisioni insieme a direttore sportivo e allenatore. Paracadute per la Serie B? No, è una cazzata, tutti vogliono salvarsi”.