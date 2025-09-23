Dalic dimentica l'errore di Pongracic e decide di dargli fiducia

Nel corso dell'ultima partita di campionato della Fiorentina, Marin Pongracic è stato protagonista, suo malgrado, dell'azione che ha deciso l'esito della partita; non ha saputo reggere l'uno contro uno con Addai che ha trovato la via della rete in pieno recupero.

Convocato per due gare

Un fatto questo che però non ha influenzato le scelte di Zlatko Dalic, il selezionatore della nazionale croata. Il difensore viola rientra tra i convocati per le partite che verranno giocate contro Gibilterra e Repubblica Ceca ad inizio ottobre.

Un po' di spazio per Marin?

Con la propria rappresentativa però Pongracic ha faticato a trovare spazio in campo finora. Forse, la gara contro Gibilterra potrebbe essere l'occasione per lo stesso Dalic di dare un po' di spazio a chi ne ha avuto poco finora.