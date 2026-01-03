Solomon, c'è il transfer: ora la palla è completamente nelle mani di Vanoli
Foto: MS/Fiorentinanews.com
Manor Solomon potrà essere regolarmente inserito tra i convocati per la partita della Fiorentina contro la Cremonese.
Pratiche OK
Le pratiche burocratiche per il giocatore sono state espletate nel corso della mattinata, con l'arrivo del transfer.
Dipende tutto da Vanoli
A questo punto la palla passa completamente nelle mani dell'allenatore, Paolo Vanoli, che dovrà decidere se portarlo con la squadra o meno per il match del Franchi contro i grigiorossi, dopo due allenamenti (compreso quello di oggi), svolti con la squadra.
