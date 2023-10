Esordio tra i grandi per Munteanu ma la Romania non va oltre il pari in casa della Bielorussia

E' arrivato l'esordio in Nazionale maggiore per Louis Munteanu con la maglia della Romania: per l'attaccante classe 2002, in prestito dalla Fiorentina al Farul Costanza, ingresso al 77' in una gara finita però 0-0 in casa della Bielorussia.

I rumeni cercano il passaggio diretto a Euro 2024 e al momento sono secondi alle spalle della Svizzera.