I 35 milioni per Comuzzo sono solo un bel ricordo ma il centrale può essere ancora il finanziatore del mercato

I tempi in cui il Napoli si spingeva fino a 35 milioni per strappare Pietro Comuzzo alla Fiorentina sembrano lontani anni luce: era gennaio 2025 e da allora il centrale viola ha faticato a imporsi come titolare, prima con Palladino e poi con i suoi predecessori. Vittima della dogmatica difesa a tre. La società viola poi il suo classe 2005 l'avrebbe impacchettato a lasciato andare all'Al-Hilal in estate ma fu proprio il difensore a rifiutare.

Comuzzo ad oggi non vale più quelle cifre, in attesa di trovare un vero e proprio rilancio, ma potrebbe comunque essere il sacrificato di gennaio, secondo il Corriere Fiorentino. Sul piatto potrebbero arrivare dei soldi utili per tamponare altre lacune della rosa.