​​

header logo

I 35 milioni per Comuzzo sono solo un bel ricordo ma il centrale può essere ancora il finanziatore del mercato

Redazione /
Pietro Comuzzo
Foto: Vicario/Fiorentinanews.com

I tempi in cui il Napoli si spingeva fino a 35 milioni per strappare Pietro Comuzzo alla Fiorentina sembrano lontani anni luce: era gennaio 2025 e da allora il centrale viola ha faticato a imporsi come titolare, prima con Palladino e poi con i suoi predecessori. Vittima della dogmatica difesa a tre. La società viola poi il suo classe 2005 l'avrebbe impacchettato a lasciato andare all'Al-Hilal in estate ma fu proprio il difensore a rifiutare.

Comuzzo ad oggi non vale più quelle cifre, in attesa di trovare un vero e proprio rilancio, ma potrebbe comunque essere il sacrificato di gennaio, secondo il Corriere Fiorentino. Sul piatto potrebbero arrivare dei soldi utili per tamponare altre lacune della rosa. 

Seguici su Google News
Notizie correlate
💬 Commenti