La Nazione: L'ora della decisione più delicata

In prima pagina dell'inserto sportivo de La Nazione, c'è questo titolo sulla Fiorentina: "M'Bala o Lucas Ora la scelta".

Apertura per: “E’ l’ora della decisione più delicata Terzo ko di fila e attacco a secco Beltran o Nzola, il titolare è uno Così Italiano può ritrovare i gol”. Sottotitolo: “E la ripartizione delle responsabilità può portare maggiore serenità rispetto ai dubbi del super turn over”.

Si ritorna su Fiorentina-Juventus: “La scelta di disputare la gara Una partita da rinviare, anzi no La società non voleva giocarla”. Sottotitolo: “Fino alla fine la dirigenza viola ha fatto pressione sulla Lega per evitare di scendere in campo Solo prefetto o governo del pallone avrebbero potuto dare lo stop. Ma non per questioni morali”. In taglio basso infine: “Mina all’attacco: l’esordio è una sorpresa”.