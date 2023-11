Uno o l'altro? No, insieme per togliersi dai guai. La nuova soluzione alla quale sta lavorando la Fiorentina

40 milioni di euro spesi dalla Fiorentina per due giocatori che stanno avendo problemi realizzativi e di rendimento. Si torna a parlare del duo composto da Lucas Beltran e da M'Bala Nzola, per sottolineare le difficoltà che stanno avendo in questa prima parte della loro esperienza in viola.

Praticamente mai assieme

Finora Italiano li ha praticamente utilizzati in maniera alternata (salvo uno spezzone di gara contro l'Udinese). Il tecnico sta cercando una soluzione e adesso potrebbe aprirsi una strada nuova, si legge sul Corriere dello Sport-Stadio. E la soluzione possibile potrebbe proprio essere quella di farli giocare assieme.

L'allenatore gigliato considera Beltran adatto a fare o il centravanti o a giocare in appoggio alla punta di riferimento partendo da posizione arretrata. Non da punta esterna, non in un 4-3-3 insomma, mentre nel 4-2-3-1 potrebbe stare nel ruolo che è di Bonaventura.

La via più praticabile

Ma la via più praticabile per vedere Beltran con Nzola (Bonaventura è spesso indispensabile), è il 4-3-2-1 con due interni accanto al regista (e il succitato Bonaventura diventerebbe uno dei due) con Beltran e Gonzalez a supporto di Nzola sulla trequarti.