Si è aperto con Lecce-Napoli il turno infrasettimanale di Serie A valevole per la nona giornata: al Via del Mare, i salentini lottano duramente ma è la squadra di Conte a imporsi per 0-1.

La cronaca della partita

Il Napoli si affida a un po' di turnover e forse anche per questo incide meno del solito: ottima occasione per Olivera, murato però da Falcone, mentre per i giallorossi ci prova Berisha da fuori, ma non è preciso. Nel secondo tempo ecco l'occasione: sul colpo di testa di Gaspar c'è un tocco di mano di Juan Jesus, è calcio di rigore per il Lecce. Se ne incarica il giovanissimo Camarda, che però si fa ipnotizzare da uno specialista come Milinkovic-Savic. Gol sbagliato, gol subito: al 68simo Neres disegna il calcio piazzato sulla testa di Anguissa, che la spizza quanto basta e trova lo 0-1, risultato che resiste fino al finale.

La nuova classifica

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Napoli 21, Milan 17, Roma 15, Inter 15, Bologna 14, Como 13, Juventus 12, Udinese 12, Atalanta 12, Sassuolo 10, Cremonese 11, Torino 11, Lazio 11, Cagliari 8, Parma 7, Lecce 6, Verona 4, Pisa 4, Fiorentina 4, Genoa 3.