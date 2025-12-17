Ha giocato a Firenze ed era nello staff di Terim quando prese la guida della Fiorentina, Antonio Di Gennaro è uno che conosce molto bene la piazza.

“Ci vuole un dirigente di caratura e esperienza”

“La Fiorentina ha un piede e mezzo in B, ma mollare ora sarebbe imperdonabile - ha dichiarato a Tuttosport - i margini di recupero ci sono. Per questo, con tutto il rispetto per Ferrari e Goretti, serve prima di tutto un dirigente esperto, carismatico, che sappia affrontare e gestire queste situazioni, capace di dettare delle regole e responsabilizzare i giocatori, arrivando a mettere fuori chi non ci crede, non se la sente, chi non mostra senso di appartenenza. Solo una figura così può dare una scossa. E serve subito. Se Commisso al di là dei suoi problemi vuole provare a uscire dalla crisi deve ingaggiare un dirigente di caratura ed esperienza”.

“Mi piace solo Comuzzo, per il resto…”

Quanto ai giocatori: “Dell’attuale difesa mi piace solo Comuzzo anche se non è al 100%. Ranieri e gli altri non mi convincono, come la maglia arancione vista con il Verona. Altro aspetto fondamentale: la fiorentinità va preservata sempre”.