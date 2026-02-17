Ferrara: "La Fiorentina è una squadra adolescente: passa da grandissime cose a perdersi in un bicchier d'acqua"

Benedetto Ferrara, giornalista de La Nazione, è intervenuto durante il Pentasport di Radio Bruno odierno tornando sulla partita di Como, vinta dalla Fiorentina con carattere.

L'opinione di Ferrara

“Sulla partita di Como ero ottimista perché il Como è una squadra che gioca e sa fare male, ma i suoi meccanismi non sono perfettamente oliati, e ho avvertito un po' di stanchezza tra le loro fila. La Fiorentina a centrocampo ha coperto il campo in maniera perfetta: questa è una squadra strana, sembra adolescente, è capace di grandissime cose ma a volte si perde in un bicchier d'acqua”.

“La Fiorentina ha capito a metà febbraio che forse rischiamo di retrocedere, e adesso non hanno alibi: c'è il direttore sportivo, c'è una società, c'è il Viola Park e c'è un allenatore che si danna l'anima, gli si legge negli occhi. Vanoli non riesce a nascondere il suo stato d'animo, e questo è un bene, poi non sarà un fenomeno ma gli auguro di diventarlo. Ho visto finalmente un atteggiamento diverso da questa squadra, ed è ciò che serve: vittoria meritata a cui adesso bisogna dare continuità".