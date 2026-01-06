Cesari: "Insensato intervento del Var a Firenze, situazione di grande imbarazzo. Il designatore deve fermarlo"

La revoca del rigore dato da La Penna alla Fiorentina contro la Cremonese, non è andata giù neanche a molti ex arbitri.

“Intervento che non ha senso”

Dopo Luca Marelli, anche Graziano Cesari sostiene una posizione di condanna di quanto accaduto al Franchi: “Non ha senso l’intervento del Var - dichiara - questa è una situazione di grande imbarazzo. Stiamo arrivando alla moviola in campo che è un assurdo, perché il Var è nato per altre cose”.

“Marini dovrebbe essere fermato”

E inoltre: “Questo è un caso in cui, se il fossi il designatore, fermerei Marini per un po’ di tempo”.