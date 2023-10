Boquete: "Il nostro obiettivo è restare in cima alla classifica. La Fiorentina quest'anno vuole fare qualcosa di grande"

Veronica Boquete, centrocampista della Fiorentina Femminile, ha parlato al canale ufficiale viola al termine del 4-1 rifilato al Pomigliano:

"La classifica conta per la fiducia della squadra, poi il nostro obiettivo è rimanere lassù. Questo ti dà motivazioni extra, vogliamo continuare su questa strada e crescere ogni fine settimana”.

E sulla Juventus: “Grande rivalità, giochiamo in casa e siamo in forma. Sono tante cose che rendono speciale questa partita, siamo veramente motivate e vogliamo metterci alla prova. Vogliamo dimostrare che la Fiorentina in questa stagione vuol fare qualcosa di grande”.