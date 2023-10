Sebastian De La Fuente, tecnico della Fiorentina Femminile, ha parlato al canale ufficiale del club di Commisso dopo la vittoria di oggi sul Pomigliano:

“Oggi contavano i tre punti e fare una prestazione convincente: abbiamo sbagliato un rigore ma siamo sempre stati in partita. Ho visto una squadra che sa soffrire, sa giocare e che si è sbloccata con i gol. Mi dispiace un po’ per il gol preso alla fine, perché non avevamo rischiato così tanto”.

E sul prossimo avversario, la Juventus: “Per fortuna giocheremo in casa. Sto lavorando per far capire alle ragazze che noi siamo all’altezza anche di quelle squadre. Giocando in casa spero di fare ancora prestazione e che la voglia di fare punti non ci manchi mai”.