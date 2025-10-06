La Nazione: Uno spogliatoio rovente

Ampio spazio al difficile momento che sa vivendo la Fiorentina di Stefano Pioli Sulle pagine de La Nazione, che in prima pagina intitola: “Poveri e illusi. C'è solo Moise”.

Pagine 2-3

La Nazione approfondisce i temi trattati in copertina scrivendo a pagina 2: “Illusione viola, superati e affondati" e ancora nel sottotitolo “Un'altra sconfitta, errori decisivi. Ed ora ci si mette anche la sfortuna”. Di spalla il quotidiano riporta la notizia di un confronto fra squadra e società dopo la sconfitta: “Spogliatoio rovente, confronto con il club”. Nella pagina seguente continua l'analisi della partita: “Corsie poco incisive e il gioco non decolla” e ancora “I sintomi di un malessere profondo”.

pagine 4-5

La Nazione continua ad approfondire i temi emersi dalla sfida contro la Roma: “Nessuna vittoria in sei gare, era successo solo altre due volte”. Il quotidiano riporta poi le parole dei protagonisti: “L'amarezza di Pioli: La prestazione c'è, ci manca il risultato”. Nella pagine seguente spazio anche alle reazioni del tifo viola: “La risposta della Fiesole. Quel silenzio che fa male".