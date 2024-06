Proc. Gonzalez: "Mi rimetto alle parole dei dirigenti, Pradè ha detto che rimarrà al 99%..."

Al Mini Padel Summer Cup del Forte Village c'è anche l'agente di Nico Gonzalez, Alessandro Moggi che ha parlato proprio delle prospettive del numero 10 della Fiorentina:

“Quando c’è un contratto in essere io molte volte mi rimetto alle parole dei dirigenti: in questo caso ho letto quelle di Pradè di qualche giorno fa, ha detto che Nico rimarrà alla Fiorentina al 99 per cento”.