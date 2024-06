Bertoni: "Non portatemi Retegui, alla Fiorentina serve un altro attaccante. Italiano non ha mai trovato la posizione giusta a Beltran"

Un'opinione illustre quella di un grande ex come Daniel Bertoni, a La Nazione, sia su Beltran che su ciò che dovrebbe ricercare la Fiorentina in attacco:

"Mi aspettavo di più, ma penso che Italiano non sia riuscito a trovagli la collocazione giusta. L’ho visto troppo spesso spalle alla porta. Beltran dev’essere una prima punta con la palla tra i piedi, rimanere nel vivo del gioco e stare dentro l’area. Come ripartire? C’è da risolvere il problema centrocampo, che l’anno scorso è stato troppo lento. Serve un giocatore che favorisca la transizione della palla. Un regista come lo fu Torreira.

L'attacco? Un centravanti bravo di testa e con i piedi, che possa legare bene con il centrocampo e sia rapido quando c’è da calciare in porta. Non Retegui, non lo vedo adatto ai viola. Alla Fiorentina serve un 9 che sappia rompere le linee”.