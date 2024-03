La probabile formazione della Fiorentina: un paio di ballottaggi a centrocampo per Italiano. Tornano Bonaventura e Belotti. Sugli esterni...

Stasera la Fiorentina torna in campo contro la Roma al Franchi. La squadra di Italiano deve fare punti per rimanere agganciata alla zona Europa e per farlo l'allenatore viola sta studiando le contromosse per cercare di arginare i ragazzi di De Rossi.

In porta il solito Terracciano, a sinistra ancora Biraghi con nel mezzo il possibile ritorno di Martinez Quarta, al posto di un Ranieri in calo, insieme a Milenkovic. Dubbio sulla destra con il ballottaggio aperto Kayode-Faraoni. In mediana Arthur insieme a uno tra Duncan e Mandragora, con quest'ultimo in vantaggio. Davanti chance per Sottil con Nico Gonzalez. Bonaventura alle spalle di Belotti unica punta. Beltran è squalificato.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Mandragora; Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Belotti