Ma come si uniranno Curva Fiesole e Maratona? Il rischio di uno stadio "bucato" con i vecchi spalti a vista

Uno dei temi più discussi ormai da anni a Firenze è quello legato allo stadio della Fiorentina. Il restyling del Franchi procede a rilento e, man mano che i lavori mostrano i loro frutti, spuntano domande e dubbi sempre nuovi su quello che potrà essere il risultato finale.

Uno stadio “bucato”?

Uno dei dubbi più importanti quanto leciti è quello che riguarda l'attaccatura tra le nuove curve e i settori di Tribuna e Maratona. Guardando i disegni del progetto e i rendering emersi in questi anni, infatti, non è ancora chiaro come verrà “chiuso” lo spazio tra la nuova la vecchia curva. Una sorta di spazio angolare che, se non verrà coperto in qualche modo, rischia di far intravedere un frammento della vecchia curva rimasta dietro i nuovi spalti.

Nel rendering l'intersezione tra curva e maratona è coperta da un maxi schermo

Un rendering poco rassicurante

Come si vede dal rendering, i parterre di curva e maratona (e allo stesso modo di curva e tribuna) si uniscono facilmente, mentre resta da capire come la stessa cosa si possa fare nella parte alta degli spalti. Lo spauracchio è che il risultato possa ricordare l'attuale stadio di Empoli, oppure la nuova curva dell'impianto di Padova che ha lasciato visibili dei posti non più utilizzabili.

La nuova curva dello stadio di Padova. A sinistra restano visibili dei settori non più utilizzabili

Dove interviene la Fiorentina

In tutto questo occorre ricordare che la Fiorentina interverrà sul lotto 2 dello stadio Franchi, quello che comprende la Curva Ferrovia e l'adiacente metà di Maratona e nel quale comunque sorgerà lo stesso problema. L'aggancio della Curva Fiesole ai settori adiacenti invece fa parte del lotto 1.