Nell'intervista a derbyderbyderby.it, l'ex centrocampista della Fiorentina Sandro Cois ha detto la sua su Stefano Pioli: “Quando Pradè annunciò il suo ritorno, pensai subito che sarebbe stato un flop. Non discuto quello che ha fatto in passato, ma un allenatore che va in Arabia per soldi e poi torna in Italia perché non è contento, non può avere le giuste motivazioni. O hai un carattere alla Conte o Gasperini, oppure i calciatori li perdi. Mi aspettavo comunque di più da Pioli, è stata una grande delusione”.

“La Fiorentina blindi Vanoli”

Poi ha aggiunto: “Vanoli ha pagato la preparazione fisica e tattica che la squadra aveva svolto con Pioli. Sono sicuro che salverà la Fiorentina e che sia un allenatore con un futuro importante davanti. L'ho visto allenare e mi piace molto, fossi stato la Fiorentina l'avrei preso subito a inizio stagione. Non ho dubbi sul fatto che Vanoli dovrebbe rimanere anche l'anno prossimo, me lo terrei stretto. Se trova qualche altro risultato positivo, la sua Fiorentina diventerà una squadra molto difficile da battere. Anzi, dico di più: la Fiorentina deve blindarlo prima che arrivi una big a portarglielo via”.