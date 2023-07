“Mi sento di dire che se non uscirà uno dei due davanti, non credo che arriverà un grosso nome come attaccante. Non credo a nomi di peso, di costi alti, questo almeno è quanto ha fatto capire la società finora. La differenza di quest’anno, rispetto allo scorso, è che si devono ascoltare maggiormente le indicazioni di Italiano. Arthur è una scommessa di un certo tipo e una la Fiorentina se la può permettere, 2-3 sarebbero già troppe” ha detto l'ex difensore viola Lorenzo Amoruso.

Castrovilli? Gaetano non mi sembra uno speculatore, sarebbe un peccato e un errore se la Fiorentina gli avesse offerto un rinnovo al ribasso. La società viola non può continuare a perdere giocatori in questo modo, un po' perché non si sa chi potrà arrivare al suo posto e poi perché il gruppo si fa con lo zoccolo duro".