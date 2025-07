Mourinho corre in aiuto della Juventus: il futuro di Dusan Vlahovic potrebbe essere in Turchia

Nonostante la Juventus continui ad essere “ostaggio” del giocatore e del suo agente, che fino ad ora non sono mai stati disposti a discutere l’ingaggio da quasi 12 milioni di euro, il club bianconero nelle ultime ore potrebbe aver finalmente trovato il modo di chiudere definitivamente il caso Dusan Vlahovic. Dopo settimane in cui si è anche parlato della possibilità di una rescissione del contratto con ulteriore buonuscita in favore dell’attaccante, adesso la dirigenza della Juve potrebbe aver trovato una soluzione che accontenti tutte le parti in gioco.

Mourinho cerca un attaccante per rispondere al Galatasaray

Secondo quanto riportato da Tuttosport negli ultimi giorni Josè Mourinho e il suo Fenerbahce hanno bussato alla porta della Juventus per il serbo. La formazione del tecnico portoghese, dopo aver acquistato Duran, punta un altro attaccante per la prossima stagione per rispondere ai cugini del Galatasaray che sono in chiusura per Victor Osimhen. Il tecnico portoghese vuole un altro grande attaccante per la sua squadra con l’obiettivo di puntare al titolo e portare il più in alto possibile i gialloblù turchi.

Vlahovic e il suo entourage prendono tempo

Per il momento non c’è una vera e propria trattativa in corso ma la possibilità che presto possa aprirsi uno spiraglio ci potrebbe essere. Secondo infatti quanto rivelato dal quotidiano in settimana ci sarebbe stato un incontro fra la dirigenza turca e l’agente Ristic: quello che filtra è che il giocatore, che per il momento non ha ricevuto altre offerte allettanti, non avrebbe chiuso definitivamente ad un trasferimento in Turchia. Le possibilità economiche del Fener, capace di arrivare a garantirgli un ingaggio vicino a quello attuale, e la possibilità di lavorare con il portoghese alletterebbero eccome Vlahovic e tutto il suo entourage. Il ragazzo è atteso la prossima settimana in ritiro, ma chissà se nel frattempo non possa prender corpo la trattativa.