Tutto pronto per il big match del Viola Park: De La Fuente riparte da Schroffenegger fra i pali e la coppia Boquete-Janogy davanti

Calcio d'inizio alle ore 15:00 per Fiorentina e Inter Femminile, che si sfideranno allo stadio "Curva Fiesole" del Viola Park per la seconda giornata della poule scudetto dove sono in ballo tre punti fondamentali in chiave scudetto e Champions League.

Sebastian De La Fuente riparte dal 4-2-3-1, cercando il successo che era mancato contro il Sassuolo

FIORENTINA (4-2-3-1): Schroffenegger; Erzen, Georgieva, Agard, Tortelli; Severini, Johnnsdottir; Janogy, Boquete, Faerge; Longo. All. De La Fuente.

Come risponde l'Inter di Rita Guarino

INTER (4-3-3): Durante; Robustellini, Bowen, Foerdos, Thogersen; Magull, Milinkovic, Csiszar; Bonfantini, Cambiaghi, Serturini. All. Guarino.