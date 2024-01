Prima di sfidare la Fiorentina, il Sassuolo viene steso dall'Atalanta in Coppa Italia. Tutto facile per Gasperini, solo panchina per Berardi

Si è appena concluso il primo dei due ottavi di finale di Coppa Italia di questo mercoledì 3 gennaio. Tutto facile per l'Atalanta di Gasperini, che raggiunge il Milan ai quarti di finale, in una sfida la cui vincente sfiderà chi la spunterà tra Fiorentina e Bologna.

Un 3-1 convincente per l'Atalanta

I nerazzurri battono per 3-1 il Sassuolo, prossima avversaria della Fiorentina in campionato. Padroni di casa convincenti durante tutta la partita. Protagonisti Charles De Ketelaere, con una doppietta che ruba l'occhio per la bellezza delle reti, e la firma finale meritatissima per un ottimo Aleksej Miranchuk. Inutile il gol della bandiera di Boloca a 30 secondi dal termine.

E Berardi?

Come ampiamente annunciato alla vigilia, è stata confermata la panchina in via precauzionale per Domenico Berardi, che infatti non è sceso in campo. Si attendono novità circa le sue condizioni, in vista di sabato.