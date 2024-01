Un arbitro che conosce bene la Fiorentina designato per la partita contro il Sassuolo. E con lui, a proposito di corto muso...

Da poco comunicate le designazioni dell'AIA per la 19esima giornata di Serie A, quella conclusiva del girone di andata. Per quanto riguarda Sassuolo-Fiorentina, che andrà in scena sabato 6 gennaio alle 20.45, il direttore di gara scelto è Rosario Abisso della sezione di Palermo.

Ben 13 i precedenti con la Fiorentina tra Serie A e Coppa Italia, con uno score di 8 vittorie, due pareggi e tre sconfitte per la squadra viola. Nelle ultime due stagioni solo gare al Franchi arbitrando la Fiorentina per lui: due anni fa contro il Venezia e anno scorso contro il Lecce, entrambe vinte per 1-0. Corto muso. Ormai va di moda a Firenze. Per le statistiche, la Fiorentina con lui come arbitro ha vinto altre due volte per 1-0, sempre al Franchi, contro Chievo Verona (2018) e Torino (2020).

5 i precedenti con il Sassuolo: 4 vittorie e un pareggio per i neroverdi, che con Abisso come direttore di gara non hanno mia perso. Questa la designazione arbitrale completa:

SASSUOLO – FIORENTINA

Sabato 06/01 h.20.45

ABISSO

MASTRODONATO – CAVALLINA

IV: AYROLDI

VAR: MARINI

AVAR: GARIGLIO