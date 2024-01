Jakirovic conferma: "Stiamo trattando con la Fiorentina per l'arrivo di Brekalo alla Dinamo Zagabria. Lui vuole tornare"

In conferenza stampa ha parlato l'allenatore della Dinamo Zagabria Sergej Jakirović, intervenendo anche sulle trattative di mercato in atto, tra cui quella con la Fiorentina per il ritorno in Croazia di Josip Brekalo. Queste le sue parole riportate dal sito ufficiale del club croato:

“Stiamo facendo progressi, trattando e parlando. C'è la possibilità del ritorno di Josip Brekalo alla Dinamo dalla Fiorentina. Sia noi che il ragazzo abbiamo il desiderio di vederlo con la nostra maglia. Se me lo chiedete, è un giocatore che mi piace molto, così come Hoxha”.