Italiano valuta il non complicato affare Klostermann. No della Fiorentina all'asta per Terracciano, ma con il Verona è possibile un altro colpo

La Nazione parla del possibile affare in difesa che potrebbe fare la Fiorentina per rinforzare il reparto di Vincenzo Italiano. L'allenatore viola ha valutato l'opzione Klostermann, per un affare che non sembra così complicato da mandare in porto.

Supermercato Hellas: occhio a Faraoni

Non è da escludere, però, che per il ruolo di terzino si punti a un obiettivo in Italia, visti gli interessi circolati. Il supermercato Hellas Verona potrebbe essere un'occasione, visti anche i buoni rapporti tra Fiorentina e gialloblù. Da tenere d'occhio il possibile colpo Faraoni, che potrebbe rappresentare un colpo ottimo anche a livello economico.

Per Terracciano no alla possibile asta

Sembra invece andare verso lo sfumato l'interesse per Filippo Terracciano, con il forte interessamento del Milan per il ragazzo nella giornata di ieri. Dalla Fiorentina non si registra alcuna voglia di partecipare a una possibile asta al rialzo per il giocatore dell'Hellas.