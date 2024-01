Buone risposte da Nico Gonzalez, pessimismo per Sottil: il punto sugli infortunati

Sono due, oltre ai lungodegenti, i giocatori della Fiorentina attualmente ai box per problemi muscolari riportati nelle ultime partite: Nico Gonzalez e Riccardo Sottil.

Risposte confortanti da Nico

Il primo ha già ricominciato a caricare di lavoro la coscia destra, interessata da una lesione ai flessori, con le risposte che sono buone e confortanti. Non c'è alcuna voglia di correre, ma si può tentare il clamoroso ritorno in Supercoppa Italiana per Nico.

Situazione più complessa per Sottil

Più pessimismo, invece, si respira intorno a Sottil, che ieri non era con i compagni al Viola Park dopo l'infortunio contro il Torino. L'entità del suo problema non si conosce ancora, ma la sensazione è quella di un infortunio che lo potrebbe tenere fuori fino alla Supercoppa Italiana (compresa?). La speranza è quella che il problema sia meno grave del previsto, adesso si aspettano i risultati degli esami.