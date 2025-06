Campagna abbonamenti 2025-26: riapriranno alcuni settori della Maratona, prezzi i linea con la passata stagione. Le prime info

Il 4 luglio saranno comunicate fasi di vendita, prezzi e tempistiche degli abbonamenti per la stagione 2025/2026. La Repubblica però riporta alcune anticipazione sull'imminente campagna abbonamenti della Fiorentina.

Settori riaperti

A causa della ristrutturazione del Franchi ci saranno ancora settori fuori servizio (la curva Fiesole, la tribuna laterale lato Fiesole e gli spazi in Maratona più vicini alla curva), ma saranno disponibili qualche centinaio di posti di Maratona in più rispetto alla passata stagione. Si tratta dei settori di Maratona centrale (Mac), parterre di Maratona coperto (PMC3), parterre Maratona scoperto ( PM3) e Maratona laterale (MAL02). Chi era in possesso d abbonamento in questi settore nella stagione 2023-2024 potrà richiedere informazioni sulla disponibilità del loro vecchio posto fino all’8 luglio.

Prezzi in linea con la passata stagione

Gli abbonamenti potranno essere sottoscritti in Curva Ferrovia, in Maratona e in tribuna. La Fiorentina avrà a disposizione un totale di 24.786 posti. Non tutti saranno oggetto di abbonamento: Agli abbonati verrà messo a disposizione la metà circa dello stadio, lasciando così 12.000 posti alla vendita per le singole partite. L'obiettivo della società, che ha deciso di confermare i prezzi dello scorso anno, è quello di riconfermare gli abbonati della passata stagione, cioè 12 mila.