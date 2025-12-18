Sohm: "Dobbiamo cambiare la nostra testa ed essere uniti. Non possiamo continuare così"

Il centrocampista della Fiorentina, Simon Sohm, è stato intervistato da Sky dopo la sconfitta contro il Losanna.

“Anche per me è difficile dire che ci succede - ha detto - E' un momento delicato per tutti, dobbiamo essere uniti. Abbiamo parlato tanto sul fatto che dobbiamo essere più uniti, più squadra. Certo che arriva anche la paura, ma siamo ultimi e non possiamo fare peggio. Dobbiamo cercare una soluzione, perché così non possiamo continuare”.

E infine: “Abbiamo provato ad essere positivi. La Fiorentina non è abituata ad essere così in basso, quindi dobbiamo cambiare la nostra testa e giocare con più energia”.