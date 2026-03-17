506 giorni dopo l'ultima volta, Bove torna ad esultare: c'è la sua firma sul gol-vittoria dei suoi - VIDEO

Non solo la bellissima notizia nel rivederlo in campo, Bove ha deciso di togliersi un ulteriore sfizio stasera, ritrovando una gioia che mancava dall'ottobre del 2024.

Edo torna a sorridere

Subentrato al minuto 83 sul risultato di 2-1 per il suo Watford, al 94simo l'ex Fiorentina ha trovato il gol del definitivo 3-1, grazie a un tap-in da distanza ravvicinata. Cogliendo poi l'occasione, si è gettato tra i tifosi di casa che sono accorsi a festeggiarlo.

Il video del gol