La Fiorentina vuole McKennie, ma non nell'affare Nico Gonzalez. Un nodo da sciogliere in una trattativa che sta in piedi

Dopo l'arrivo di Richardson, la Fiorentina è pronta a buttarsi su un altro centrocampista per andare a colmare i vuoti che ci sono a centrocampo. Come scrive La Gazzetta dello Sport, l'obiettivo di chiama Weston McKennie, con il texano attualmente fuori dal progetto di Thiago Motta e alla ricerca di una nuova sistemazione.

A Torino vorrebbero inserire l'americano nella trattativa per Nico Gonzalez, mentre a Firenze vogliono una trattativa slegata da quella dell'argentino. Il nodo più complicato rimangono le alte richieste di McKennie, che vorrebbe uno stipendio da oltre 4 milioni. Il ragazzo vorrebbe giocare inoltre la Champions, ma le alternative per lui sembrano non essere al momento tante. La trattativa con la Fiorentina c'è ed è in piedi. Sviluppi attesi nei prossimi giorni.