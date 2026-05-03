Romania, l'ambulanza rimane impantanata in mezzo al campo. Quella volta che rischiò di accadere al Franchi - VIDEO

Nella triste dinamica di quel Fiorentina-Inter che vide Edoardo Bove accusare un malore e venir trasportato subito via, uno dei temi di discussione fu l'entrata in campo dell'ambulanza, secondo alcuni giocatori e tanti tifosi troppo ritardata rispetto alla reale necessità del giocatore. Per fortuna non si sono verificati ritardi nelle operazioni, ma il motivo di tale ‘ritardo’ era ben valido: lo attesta quanto accaduto in questi giorni nel campionato rumeno.

Accade in Romania

In un match valevole per la Seconda divisione rumena, tra Voluntari e Bihor, si è reso necessario l'intervento dell'ambulanza in campo per prestare soccorsi a un giocatore rimasto gravemente infortunato: tuttavia, le condizioni meteo hanno reso il terreno di gioco pesante e pieno d'acqua, causando così rallentamenti nei movimenti dell'ambulanza che, addirittura, era rimasta impantanata.

Protocollo corretto

Sono dovuti poi intervenire i giocatori stessi, aiutando il mezzo spingendolo fuori dal campo. Ma è un evento che fa riflettere, su quante cose potrebbero essere andate storte quella sera al Franchi: per fortuna, il corretto protocollo di ingresso dell'ambulanza ha permesso di tamponare il danno in maniera immediata.